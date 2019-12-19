السيسى يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.



وقالت رئاسة الجمهورية، إن عصام بن سعيد، سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وتضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا سيادته الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.



كما أعرب الرئيس، في هذا الصدد، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون، والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.