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الثقافة

الجمعة.. متحف الطفل يحتفل باليوم العالمى للغة العربية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:51 م
متحف الطفل
متحف الطفل
آلاء حسن
طباعة
ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، أحد المراكز الإبداعية بجمعية مصر الجديدة، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بعد غد الجمعة 20 ديسمبر الجارى بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وعلى مدار ثلاث ساعات، وبالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبي.

وصرح الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، بأن الاحتفال يهدف إلى تعريف الأطفال بأهمية لغتهم الأم وضرورة الاهتمام بالحفاظ عليها والتفاخر بها كونها من أقدم اللغات على وجه الأرض وأهم اللغات التي استمرت ولم تختف على مر العصور.

وأشار إلى أن الجمعية حين تحتفل بيوم اللغة العربية، فإنها تحتفي بقيمها وعراقتها وأمتها ووطنها، مؤكدا أن اليوم العالميّ للغة العربية هو يوم للغة الوطنية؛ معتبرا اللغة وطنا كما هي هوية.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، إن الاحتفال يتضمن عددا من ورش العمل تتنوع بين الطباعة والخط العربي ورسم حروف اللغة العربية، إلى جانب الفقرات الفنية والرسم على الوجوه.

يشار إلى أن اليوم العالمي للغة العربية يصادف الثامن عشر من ديسمبر كما أقرته هيئةُ الأممِ المتحدةِ عام 2012، ضمن احتفائها بلغات العمل الست في هذه المنظمة، اعترافا بدورها ومكانتِها، وتقديرا للمجتمعات الناطقة بها.

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