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عالم

الأمن العراقي يعلن قتل 8 من عناصر داعش

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، مقتل مجموعتين إرهابيتين تضمنتا ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في جبل ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إنه من خلال جهد استخباري، تم رصد تحرك لمجموعة مكونة من خمسة إرهابيين يستقلون ثلاث دراجات نارية، مبينة أنه بعد دخولهم إلى أحد الأوكار في جبل قرة قيادة عمليات صلاح الدين، تم التعامل معهم من خلال مجموعة صواريخ أسفرت الضربة عن قتلهم جميعًا.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن قوات الأمن تمكنت من رصد مجموعة أخرى تنوي إخلاء جثث القتلى، وقد تم التعامل مع عناصر المجموعة بصاروخ آخر أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين آخرين.

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