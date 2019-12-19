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محافظات

أسوان تعطى مهلة أخيرة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:46 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى، والدكتور أحمد شعبان، بجانب اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد ومدير عام البيئة.

وخلال الاجتماع أعطى اللواء أشرف عطية مهلة أخيرة حتى 8 من شهر يناير المقبل لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال اللجان الفنية التي تم تشكيلها على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث ستتولى هذه اللجان تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر بكل منطقة دون مغالاة، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لإنهاء هذه الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

وأشار إلى أنه حتى الآن وصل عدد المتقدمين إلى 3124 حالة، حيث تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضي الدولة، منهم 1486 حالة تم الانتهاء من معاينتها، فيما تم سداد رسوم الفحص من 2508 حالة، وأيضًا تم سداد رسوم المعاينة من 1850 حالة، بينما تم تحرير العقود لـ53 حالة.

وأكد أشرف عطية، أن هناك فرصة أخيرة أمام رؤساء الوحدات المحلية لإثبات كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة المشاكل والتحديات، من خلال التواصل المباشر بالمواطنين والمرور الميداني اليومي في كل مكان؛ للتعرف عن قرب على المشاكل وسرعة التعامل معها لأن المواطن لديه حقوق علينا، وخاصة في مجالات النظافة العامة وتحسين البيئة والإزالة الفورية لأى تعديات أو إشغالات في المهد قبل أن تتحول إلى مشكلة متشعبة تحتاج لجهد ووقت أكبر لحلها.

وشدد المحافظ، على ضرورة استغلال قوة القانون بكل جدية وحزم، بجانب المتابعة والرقابة المشددة لمديري ومهندسي الإدارات الهندسية والتنظيم مع تحديد مسئولياتهم، وهو الذي يتوازى مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية في تطبيق المزادات وطرح وإسناد المشروعات على أن يتم عرض ذلك أولًا بأول على المحافظ لمراجعة ذلك لضمان سلامة وصحة الإجراءات المنفذة.

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