أحمد البدرى رئيسًا لمركز البلينا

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج قرارا، اليوم، بتكليف أحمد البدري عبد اللطيف، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالدرجة الأولى التخصصية للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز البلينا، وعودة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز البلينا لجهة عمله الأصلية.



وشدد "الفقي" على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة العمل من أجل راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن وقرى سوهاج.