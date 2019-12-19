بورسعيد تنفى فرض رسوم على سيارات الرحلات

نفت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ما تم تداوله على عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض محافظة بورسعيد رسوم بقيمة 50 جنيها على سيارات الرحلات القادمة إليها.



وأكدت محافظة بورسعيد في بيان لها، أنه لا صحة مطلقا لما تردد حول فرض المحافظة لأى رسوم على السيارات المقبلة إليها، وأن الغرض من ترديد تلك الشائعات هو محاولة إثارة البلبلة واللغط، خاصة أن بورسعيد تشهد خلال الفترة الحالية رواجا تجاريا وتحسنا ملحوظا في الحركة التجارية.



وهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى عدم الاستقرار ونشر الأكاذيب بالتزامن مع التنمية السياحية، الصناعية، الاقتصادية، واللوجستية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها المحافظة، كذلك انطلاق احتفالات وافتتاحات بورسعيد الباسلة بمناسبة عيدها القومي.