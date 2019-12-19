تحرير 211 محضرًا ومخالفة تموينية فى الوادى الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تحرير 211 محضرًا ومخالفة تموينية فى حملة مشتركة مع مديرية الأمن بالمحافظة، على مدار شهر نوفمبر الماضي.



وأكد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 12 مخالفة لضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر تموينية متنوعة، وتحرير 83 مخالفة لمنشآت ومقاهى وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.



وأضاف صلاح، أنه جرى تحرير 51 محضر عدم إعلان أسعار، و5 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، و59 محضرا لمخابز مخالفة، وأحيلت جميع المحاضر للنيابة العامة، التى تولت التحقيقات.





