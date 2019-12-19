-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 211 محضرًا ومخالفة تموينية فى الوادى الجديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تحرير 211 محضرًا ومخالفة تموينية فى حملة مشتركة مع مديرية الأمن بالمحافظة، على مدار شهر نوفمبر الماضي.

وأكد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 12 مخالفة لضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر تموينية متنوعة، وتحرير 83 مخالفة لمنشآت ومقاهى وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.

وأضاف صلاح، أنه جرى تحرير 51 محضر عدم إعلان أسعار، و5 محاضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، و59 محضرا لمخابز مخالفة، وأحيلت جميع المحاضر للنيابة العامة، التى تولت التحقيقات.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

منذ يوم

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بأبوالنمرس

منذ أقل من ساعتين

اكتشاف تمثال ضخم للإله حورس بمعبد «ملايين السنين»

الصور

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

الأكثر قراءة

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

الرئيس نيوز

"حتى لا نعود للمراوغة".. خبير يحدد "المطلوب" من اجتماع الخرطوم بشأن سد النهضة

"بطولة أم أحمد".. إيقاف إعلامي سعودي وإحالته للتحقيق‎ بعد الاستهزاء بدوري المملكة

المالية: 7 مليارات جنيه فائض في الموازنة خلال الربع الأول من العام

محافظة الجيزة تحدد سعر متر التصالح على مخالفات البناء بالدقى

منوعات

الهند تسجل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن التلوث

اعتقال مراهقة بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

حجب "الجائزة الكبرى" لمهرجان الكويت المسرحي

داني ألفيس يزور آثار سقارة ودهشور

كشكول

مواصفات الورقة الامتحانية للغة العربية بـ"الثانوية الجديدة" (مستند)

إحالة 7 مدراء و6 عمال للتحقيق بـ"تعليم الفيوم"

استعدادات مكثفة بـ"تعليم الوادي" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"تعليم الإسكندرية" يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

المؤشر العالمي للفتوى ينشر حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019

"الحشاشين الجدد".. تليمة يستنجد بالشرطة التركية: "الإخوان هيغتالوني"

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بثقافة مطروح

دار الثقافة الجديدة تطرح مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية

مناقشة "مستعمرة الجذام" بحزب التجمع.. الثلاثاء المقبل

حكاية سمعان الدباغ مع "المعز" كما رواها ستانلي لينبول

صفحتنا ع الفيس بوك