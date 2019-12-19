-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زاب ثروت: حاولت التعبير عن معاناة البنت المصرية بأغنية "ياما"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:42 م
زاب ثروت
زاب ثروت
حسن أمين
طباعة
عزف الفنان زاب ثروت على وتر معاناة البنت المصرية من واقع معيشتها في المجتمع "المنغلق" فكريًا، عبر أغنيته الأخيرة "ياما" التي أطلقها بشكل فيديو كليب مصور جمعه مع المطربة دعاء السباعي والموزع الموسيقي ساري هاني.

ووصف زاب الأغنية بأنها "حكاية واقعية" تلامس حياة كل بنت مصرية، حاول خلالها تجسيد معاناتها اليومية والحياتية في وسط المجتمع المصري المتسم اغلبها بالعادات والتقاليد الشرقية القديمة التي تنظر للمرأة بنظرة دونية ولا تعطيها الحق في تحقيق طموحاتها، موضحًا أن قصة الأغنية نفسها مستوحاة من مئات الحكايات المماثلة لنصف المجتمع الجميل التي تعاني من أجل الوصول لأقل أحلامها حتى لو كانت استكمال دراسة والحصول على وظيفة تريدها، مشيرًا لكون هذه التجربة الغنائية خاصة من نوعها ومغايرة عما قدمه من قبل رغم عزفه من قبل على وتر دعم المرأة في عدة أعمال سابقة.

وغاصت الأغنية في أعماق حياة فتاة بسيطة من الأرياف تدعى "ندى"، عاشت في طفولتها صدمة وفاة أختها بمرض في القلب، لتقرر دراسة الطب والسعي لإيجاد علاج لهذا المرض لتحمي غيرها من نفس المصير، ويجسد الكليب تلك الصعوبات التي واجهتها لإقناع والدها للسفر إلى القاهرة للدراسة وكيفية مواجهتها الحياة في المدينة الضخمة وحدها والصراع المجتمعي والفكري، الذي ينتهي في نهاية الكليب بانتصارها وتحقيق حلمها، بتكريم الدكتورة ندى، على اسهاماتها الطبية والبحثية في إيجاد جهاز وعلاج يساعد مرضى القلب في مشهد دراماتيكي مبهج مصحوب بفرحة والدها وزوجها وابنتها وفخر المجتمع بما حققته.

وأتى الكليب الذي أخرجته يارا عياش، نتاج تعاون مشترك بين ستوديو أكسير المنتج للعمل وبين منظمة "هيفوس" الدولية، ضمن حملة توعوية تقوم بها على مستوى إفريقيا لدعم وتمكين المرأة تزامنًا مع حملات مماثلة في مصر وكینینا وتونس وزیمبابوي، برعایة وزارة الخارجية الهولندیة، كما أطلق بالتزامن مع حملة اجتاحت منصات السوشيال ميديا مع هاشتاج "الكلمة بتفرق"، والمعنية بتجسيد فكرة تأثير المجتمع والبيئة المحيطة على حياة وطموح المرأة.

ويعد ستوديو أكسير إحدى الشركات الرائدة في تقديم المحتوى الهادف وتسليط الضوء على القصص المجتمعیة المؤثرة، وساهمت في التوعية حول تمكين المرأة وتجسيد مشاكلها في عدة مشروعات غنائية مصورة على مدار سنوات، منها أغنیة "نور" التي جمعت زاب ثروت مع أمينة خليل، حول قضية المساواة بين الجنسين، وأغنیة "مین السبب" التي جمعته مع منة حسين، لمناهضة التحرش الجنسي، بجانب تجربة مجتمعیة بعنوان "لو بدلنا الأدوار - عالم النص بالنص" تحت رعایة هیئة الأمم المتحدة لشئون المرأة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

منذ حوالي 4 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

منذ يوم

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

منذ حوالي 17 ساعة

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

الصور

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

الأكثر قراءة

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

الرئيس نيوز

"حتى لا نعود للمراوغة".. خبير يحدد "المطلوب" من اجتماع الخرطوم بشأن سد النهضة

"بطولة أم أحمد".. إيقاف إعلامي سعودي وإحالته للتحقيق‎ بعد الاستهزاء بدوري المملكة

المالية: 7 مليارات جنيه فائض في الموازنة خلال الربع الأول من العام

محافظة الجيزة تحدد سعر متر التصالح على مخالفات البناء بالدقى

منوعات

الهند تسجل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن التلوث

اعتقال مراهقة بتهمة "سرقة طائرة وتحطيمها"

حجب "الجائزة الكبرى" لمهرجان الكويت المسرحي

داني ألفيس يزور آثار سقارة ودهشور

كشكول

مواصفات الورقة الامتحانية للغة العربية بـ"الثانوية الجديدة" (مستند)

إحالة 7 مدراء و6 عمال للتحقيق بـ"تعليم الفيوم"

استعدادات مكثفة بـ"تعليم الوادي" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"تعليم الإسكندرية" يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

المؤشر العالمي للفتوى ينشر حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019

"الحشاشين الجدد".. تليمة يستنجد بالشرطة التركية: "الإخوان هيغتالوني"

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بثقافة مطروح

دار الثقافة الجديدة تطرح مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية

مناقشة "مستعمرة الجذام" بحزب التجمع.. الثلاثاء المقبل

حكاية سمعان الدباغ مع "المعز" كما رواها ستانلي لينبول

صفحتنا ع الفيس بوك