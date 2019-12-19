حركة الشحن والملاحة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5700 طن يوريا و2000 طن ملح و5300 طن فوسفات و9920 طن رمل.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12359 طن قمح، و16598 طن حديد، و1331 طن خشب و7500 طن فول صويا و2150 طن ذرة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 736 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 226 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1592 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166085 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 2219 طنا.



وقد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2564 طن قمح، في حين غادر عدد 671 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36609 من البضائع العامة، منها عدد 177 سيارة نقل محملة بـ8489 طن قمح.