بهي الدين حسن تحت مقصلة السوشيال ميديا: سمسار حقوق إنسان يطلق الأكاذيب

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهي الدين حسن، سمسار حقوق الإنسان، المعروف بإطلاق الأكاذيب والشائعات مدفوعة الثمن من جهات خارجية، واتهموه بإثارة الفتن لصالح جهات أجنبية هدفها إسقاط مصر والاستيلاء على خيرات شعبها.



وقال المهاجمون إن بهي الدين حسن يواصل العمالة مدفوعة الأجر والعمل الدؤوب على نشر الأكاذيب والسموم بالفضاء الإلكتروني لمصلحة جهات أجنبية هدفها خلق حالة من الفوضى بالبلاد، موضحين، أنه يقول على صفحته بموقع "تويتر" إن هناك منظمات حقوقية أصدرت بيانًا يحمل السلطات المصرية مسئولية سلامة الناشط رامي كامل وتندد بحبسه.



وأكدوا أن تلك المنظمات مشبوهة وتعمل مع المشبوهين أمثاله فقط ودورها الحقيقي ليس الدفاع عن حقوق الإنسان كما تدعي، بل نشر الشائعات لصالح أنظمة حكم معادية مقابل دفع الأموال بسخاء.



وأضاف المهاجمون: "سبحان الله عمرنا ماشفناك يا بهي بتدافع عن حد مظلوم، كل من تتبني الدفاع عنهم على شاكلتك.. اللعب أصبح على المكشوف والمصريون يدركون من هو رامي كامل، ويعلمون أنه حاول افتعال فتنة طائفية بمحافظة المنيا".



وتابعوا: "لكن طبعا يا بهي لأنك أعمى القلب والبصيرة فماشوفتش إن القيادات الوطنية للكنيسة الأرثوذكسية نفسها كذبت رامي اللي أنت طالع تصدره تاني للمشهد دون ذكرك لجرائمه التي ارتكبها في حق جميع المواطنين في محافظة المنيا"، مضيفين: "يا بهي احنا عارفين انك معذور ومحتاج قرشين فابتديت تطلع من دفاترك القديمة دون تمييز فطلع معاك كارت رامي كامل اللي بتحاول تصنع منه مادة للفتنة الطائفية وبتتناسى متعمد إن مصر مفيهاش تمييز وأن جميع المواطنين سواسية سواء في الحوق والواجبات أو أمام القانون".



وتابعوا: "نفسنا يابهي تطلع تتكلم ولو لمرة واحدة عن معاناة أسر ومصابين شهداء الوطن لكن طبعًا احنا عارفين إن ده مستحيل لأنك من طينة مختلفة قبضت تمن خيانة الوطن واشتريت أعداؤه".



واختتموا برسالة للمواطنين: "الجماعة دول عاملين زي الإخوان بالظبط ما بيناسبوش غير بعض بهي الدين حسن يبقى والد زوجة علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تحريض على التظاهر".