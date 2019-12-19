استعجال التحريات فى اتهام مقاول بقتل زوجته بالمرج

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية في اتهام مقاول بقتل زوجته لوجود علاقة غير شرعية بينها وشاب.



تعود الواقعة عقب تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بورود بلاغ من مقاول، باكتشافه مقتل زوجته 34 عامًا، بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، فانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.



وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، خروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدًا تعدي سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.



وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج في أقواله أنه يعمل في مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير مواد بناء "أسمنت" له.



وتوصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسة" إلا أنه تمكن من الهرب.



وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم والعشيق 4 أيام.