كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

"تجاوزنا المستهدف في مشروعات الطاقة"، بهذه الكلمات أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي كيف نفذت الحكومة خارطة المشروعات القومية في الطاقة قبل خطتها الزمنية بسنوات طويلة:"أقدر أقولك بوضوح تجاوزنا المستهدف لمدة 4 أو 5 سنين قادمين، وبفضل الله وجهد الحكومة، وفي بعض المستهدفات تجاوزت المدى الزمني المخطط".



"الدستور" في السطور التالية رصدت أبرز مشاريع الطاقة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية، وتواصلت مع بعض العمال والمهندسين الذين ساهموا في بناء هذه المحطات، وكيف تغلبوا على الصعاب التي واجهتهم لتنفيذها.



آلاف من الميجاوات أضافتها محطات الطاقة التقليدية والمتجددة لمصر خلال السنوات الأخيرة، بعد افتتاح الكثير من مشروعات الطاقة بين محطات كهرباء وطاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة مائية، فأضافت وزارة الكهرباء بنهاية العام الماضي 25 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة إلى القدرات المتاحة لديها، وهو ما يزيد على جميع القدرات المتاحة قبل عام 20142013، وذلك بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت حوالى (278.4 مليار جنيه)، أما في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، وبالنسبة لطاقة الرياح، بلغت القدرات من طاقة الرياح 1010 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة 260 ميجاوات، بعد افتتاح أكبر مشروع لمحطة رياح فى العالم بجبل الزيت.



ولتوضيح إضافي كان لنا حديث مع علي أحمد، فني بإدارة التسهيلات بإحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ محطة كهرباء بني سويف، قال: "عملت على تنفيذ المحطة منذ عام 2016، وكان عملي يبدأ قبل انتقال العمال والمهندسين إلى موقع العمل حيث أقوم بتوفير الآلات والمعدات وتسهيل نقلها من القاهرة إلى موقع العمل في بني سويف".



وتابع "تلك المعدات نعتمد عليها في أعمال حفر ووضع الأساسات الأولى للمحطة، موضحًا أنهم احتاجوا عامين فقط في تنفيذ كافة الأعمال بداية من عام 2016 وحتى تسليمها في 2018.



وأشار في كلماته إلى أن المحطة ساهمت في تنفيذ الكثير من محطات الكهرباء من شركتي، متابعًا: لا يعد تنفيذ محطات الكهرباء مجرد واجب أقوم به فقط، ولكني اعتبره عمل إنساني لأن الكهرباء جزء أساسي من حياة المواطنين.



أوضح أنه يتركز عمل مسئول التسهيلات في تجهيز «الكرفانات» والمكاتب الخاصة بالعمال والمهندسين، خاصة أن جميع العمال الموجودين في المشروع من محافظات مختلفة، وفي حاجة لشقق للسكن بها طوال فترة تنفيذ المحطة.



وتعد محطات كهرباء بني سويف، والبرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة أكبر المحطات التي تم إنشائها مؤخرًا، وتنتج 14420 ميجا وات، وتساهم محطة بني سويف وحدها بحوالي 20% من إجمالي الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء، وتوفر حوالي 400 مليون دولار سنويًا، وهي قيمة الوقود الذي سيتم توفيره، وتعد من أكبر محطات الكهرباء في العالم بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز "إتش كلاس"، والتي تعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، وتعتمد على التبريد المائي بسبب وقوعها على نهر النيل.



وشارك في إنشاء المشروع مهندسون وفنيون من 35 دولة على مستوى العالم، ويتكون من 4 دورات مركبة، وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالي ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل دورة عبارة 2 توربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتوربينة بخارية.



أما محطة البرلس لتوليد الكهرباء، فتضيف ‏14‏ ألفًا و‏400‏ ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وبدأت الإنتاج بقدرة 1600 ميجاوات، وتضاعفت لتصل إلى 3200 ميجاوات، قبل أن تصل القدرة الإجمالية لها إلى 4800 ميجاوات.



وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعى"، وتتكون المحطة من 12 وحدة، بينها 8 وحدات غازية، و4 وحدات بخارية، وتتكون كل محطة من 4 موديلات، بكل منها 2 توربين غازي بقدرة 400 ميجاوات، وتوربين بخارى بقدرة 400 ميجاوات يعمل باستخدام عادم الوحدات الغازية.



وأيضًا 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوڤولت.



مصطفى جابر، مهندس بإحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ المحطة، قال إن المساهمة في تنفيذ مشروع تبناه الرئيس فخر لأي مصري، موضحًا أن المشروع تم تنفيذه في وقت قياسي فخلال عامين أطلقنا محطة من أكبر محطات الكهرباء في الشرق الأوسط كله، موضحًا أن هذه المحطة ستؤدي إلى دفع عجلة التنمية نحو المستقبل.



تابع "أي مستثمر قبل أن يضع أمواله في أي دولة يتأكد من قوة بنيتها التحتية، والكهرباء جزء أساسي ومهم من هذه البنية، وبناء محطة بني سويف وغيرها من المحطات الكبرى وفرت لمصر آلاف من الميجاوات من الكهرباء، والذي سيدعم الاستثمار ويشجع المستثمرين على بناء مشروعات جديدة بمصر مما يوفر أيدى عاملة ويقضي على البطالة.



لم تتوقف مشروعات الطاقة عند الكهرباء فقط، فبلغت القدرات التي وفرتها مشروعات الطاقة الشمسية، حوالي 200 ميجاوات فتم إضافة 73 ميجاوات، بعد تشغيل محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجاوات (انفينيتى 50) بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تعريفة التغذية وتم تشغيلها في مارس 2018.



وبنبان للطاقة الشمسية هي مجموعة من المحطات الشمسية تضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات دخلت منها حتى الآن 17 محطة الخدمة بإجمالي 830 ميجاوات، فيما مستهدف دخول 15 محطة أخرى للتشغيل الفعلي خلال عام 2019.



وفيما يتعلق بالطاقة المائية، بلغت القدرات من الطاقة المائية حوالي 2874 ميجاوات بعد إفتتاح محطة توليد أسيوط المائية قدرة 32 ميجاوات.