استدعاء ضابط التحريات في مقتل "عربي" داخل شقته بالنزهة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، باستدعاء الضابط مجري التحريات في مقتل شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقة مستأجرة بمنطقة النزهة على يد عاطلين بقصد سرقته.



وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقة مستأجرة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه، وبها جروح طعنية متفرقة بمنطقة الصدر والبطن، ووجود آثار خنق حول الرقبة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجني عليه الشخصية.



وكشفت التحريات عن أن المجني عليه حضر للبلاد واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقاري، وأنه أبلغ المكتب الذي أجر له الشقة باعتزامه المغادرة، ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان يقيمان بمحافظة الفيوم.



وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة، وحاولا تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره.



بعد أن فشلت محاولة تخديره افتعل المتهمان مشاجرة معه وشل الأول حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وسدد الثاني له عدة طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ثم سرقا متعلقاته، وتخلصا من الملابس التي كانا يرتديانها وقت حدوث الواقعة، والسكين المستخدم بإلقائها في قطعة أرض بمنطقة السندباد بدائرة قسم النزهة.