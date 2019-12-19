إيداع رضيعة دار رعاية بعد العثور عليها فى شارع بالزيتون

تباشر نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في العثور على طفلة حديثة الولادة ألقاها شاب في أحد الشوارع بمنطقة الزيتون، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإيداع الطفلة دار رعاية.



وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الشوارع، فانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على طفلة رضيعة ترتدي ملابسها ومغطاة ببطانية.



وبتفريغ كاميرات المراقبة، رصدت قيام شاب بتركها بجوار أحد المنازل، ولاذ بالفرار.



وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم.