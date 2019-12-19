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محافظات

بعد وفاة زميلتهن مدرس يُعلم الطالبات صلاة الجنازة فى الغربية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قدم هشام وهدان، المدرس الخبير بالمدرسة الصناعية بنات بقرية المنشأة الجديدة، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، المثل والقدوة لطالبات المدرسة، بعد أن جمع الطالبات عقب علمهن بوفاة زميلتهن بالصف الثاني، وواساهن وعلمهن صلاة الجنازة وأمهن فيها.

كانت طالبة بالصف الثاني بمدرسة المنشأة الجديدة الثانوية الصناعية قد توفيت متأثرة بمرضها الطويل، مما أثر سلبًا على معنويات طالبات المدرسة، فما كان من المدرس إلا أن جمع الطالبات وعلمهن صلاة الجنازة وصلين جميعًا صلاة الغائب على روح صديقتهن، بعد أن خطب فيهن وأوصاهن بتقوى الله والدعاء لزميلتهن والعمل لآخرتهن، في واقعة لاقت استحسان الجميع داخل مركز ومدينة السنطة.

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