"أفلام قصيرة لمناهضة العنف ضد المرأة" بمركز جسور الثقافي اليوم

ينظم مركز جسور الثقافي عرض أفلام قصيرة في اطار حملة ال16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس في تمام السابعة والنصف مساءً بمقر مركز جسور الثقافي شارع ميشيل لطف الله بالزمالك.



تعرض الاحتفالية بعض من نتاج جمعية الفن للتنمية من الأفلام القصيرة التي تناقش قضايا العنف ضد المرأة، وسيتبعها وقت لمداخلات ومشاركات الحاضرين بمشاركة الطبيبة والفنانة المهتمة بحقوق المرأة داليا ايهاب يونس لإدراة النقاش بين الحاضرين.، ويعقب ذلك عرض غنائي قصير مستوحى من القضايا اللي هتتعرض في الافلام،



عن الافلام المعروضة-"فيلم ظل راجل".. اخراج: تامر مهدي، الحائز على جوائز من مهرجان الساقية ومهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة وعرض على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي وفيلم "قبل الأوان" إخراج: سوزي فوزي، "وقت اللزوم" إخراج متى رشدي،"أم فلان" إخراج سارة عبد العليم.