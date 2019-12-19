محاور برنامج المستشار سامح عبدالوهاب في انتخابات نادي القضاة (حوار)

قال المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة جنايات السويس، إن ترشحه لانتخابات نادي قضاة مصر، جاء معبرًا عن اهتمامه الشخصي منذ سنوات بكل ما يخص الشأن العام لكل قضاة مصر وشغفه الدائم بكل القضايا المهنية والإنسانية التي تشغل بال حراس العدالة في مصر، خاصة فى ظل التحديات التي واجهتهم طوال السنوات الماضية والتى لم تنل مطلقًا من صلابة القضاء المصري وتماسكه واستقلاله ونزاهته التي لا تشوبها شائبة، مشيرًا إلى أنه فضل الترشح لعضوية مجلس نادى قضاة مصر عن مقعد المستشارين كمرشح مستقل.



- ما تقييمك لأجواء انتخابات التجديد الكلى المرتقبة لنادي القضاة؟

دائمًا ما تكون انتخابات نادي القضاء مثال جيد على الديمقراطية، وتجرى في جو عائلي بين القضاة بعضهم البعض، واتمني من أعضاء الجمعية العمومية المشاركة في الانتخابات، كما اتمنى حضور عدد كبير للتصويت.



- وهل هناك إستراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر؟

بالفعل عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد إستراتيجية شاملة لتطوير منظومة العادلة في مصر والتقدم بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، ومجلس الشعب، وتتضمن خطة شاملة لتطوير المحاكم المصرية ورفع كفاءتها، ومقترحات لتحقيق العادلة الناجزة، وتطوير عمل القاضي من الناحية العملية والفكرية.



- ماذا عن برنامجك الانتخابي؟

يتضمن البرنامج الانتخابي إنشاء مجلس طوارئ للدفاع عن كرامة القضاء ومشكلاتهم، وإنشاء لجنة علاقات عاملة بالنادي للتعامل مع جميع الجهات الخدمية بالدولة للتيسير على القضاء وأعضاء النيابة العامة، من خلال توفير تلك الخدمات داخل النادي، والعمل على إنشاء مستشفى خاص بالقضاة، والتعاقد مع شركات عالمية لعلاج القاضي بالخارج.



وفيما يتعلق بالمحور الثقافي فيتضمن البرنامج إنشاء أول قناة "أون لاين" للقضاة، كما اهتم في البرنامج الانتخابي بالمحور الرياضي لذلك سوف أعمل على إنشاء أكاديمية القضاة لكرة القدم، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية وأبنائهم، ثم إنشاء نادي قضاة لكرة القدم، وتطوير اللجنة الثقافية لتصبح على أعلى مستوى وإنشاء صالون ثقافي أسبوعي، تتواصل مع الشخصيات العامة والتي تستطيع خدمة القضاة، وتوفير جميع الخدمات التي يطلبها القضاة.



- ما أول قرار ستتخذه حال فوزك بالمنصب؟

إعادة هيكلة نادي القضاة من ناحية الشكل والمضمون، من خلال تطوير لجنة العلاقات العامة، ولجنة الطوراي التي تدافع عن القضاء، وإنشاء قناة تعمل على توعية الشعب بمجهودات القضاء المصري وتحسين صورة القاضي، والتحدث عن شهداء القضاة المصري الذين ضحوا بحياتهم من اجل القضاء وعلي رأسهم المستشار هشام بركات، كما انها سوف تدر دخل للقضاة فيما بعد.



كما اتفقت مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، لإقامة دورة تدريبية للصحفيين لتعريفهم بكيفية التعامل مع مشكلات القضاء والتعامل مع الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم المصرية.



- ما هي أهم المشكلات التي سوف تعمل على حلها حال نجاحك في الانتخابات ؟

المشكلات الصحية من أهم المشكلات التي تقابل الأعضاء، لعدم وجود مستشفى خاص بهم، فقد يتعرض القاضي لمشاكل صحية يترتب عليها السفر خارج البلاد للعلاج، وهذا لا يحدث بسبب البدلات المفروضة لتلك المشكلات، لذلك أسعى خلال الفترة الماضية من التعاقد مع شركة طبية عالمية يتثني من خلالها القاضي السفر للعلاج وذلك من خلال صندوق الحالات الحرجة بالنادي.



- كيف ستكون علاقتك بالدولة ومؤسساتها إذا نجحت؟

للقضاء حقوق يجب الحفاظ عليها، منذ نشأة النادي وهناك تواصل مستمر بين الدولة المصرية والنادي قائم علي الاحترام، كما أن مصلحة القضاء هي بالأساس مصلحة مصر، كما أن العدل أساس الملك فعند شعور المواطن بالعادلة هذا يصب في مصلحة مصر.



- لماذا قررت خوض الانتخابات مستقلًا دون قائمة ؟

في الأساس انتخابات نادي القضاة لا تقوم علي قوائم وإنما هي انتخابات فردية، لكن القوائم تم إنشائها بشكل ودي ولا تحمل أي صفة رسمية، كما أنني دائمًا ما أتبنى وجهات نظر وقناعات شخصية ولا أجبر أحد على الاقتناع بها وإنما أعمل جاهدًا على طرحها بكل حرية والدفاع عنها.



- كيف تتصدى للتجاوزات في حق القضاء؟

القاضي لا يملك في يده سلاح وإنما سلاحه القانون، لذلك يجب اتخاذ إجراءات قانونية قوية ورادعة ضد من تسول له نفسه التجاوز في حق القضاء المصرية أو القاضي وعضو النيابة، وعقب علمي بتجاوز أحد الشخصيات ضد القضاء المصري تقدمت ببلاغ ضد المتجاوزين وعقب اعتزارهم تنازلت عن البلاغات بأخلاق القاضي.