بدء تلقي أبحاث الندوة العلمية لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

يبدأ ملتقي القاهرة الدولي الخامس لفنون الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، في تلقي أبحاث المشاركات بالندوة العلمية الدولية، والتي تحمل عنوان "ادخلوها بسلام" وذلك حتي بداية شهر يناير 2020.



ويتم تلقى طلبات المشاركة وملخصات الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية الثقافية www.cdf.gov.eg.



الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة تقام في الفترة من 4 حتي 15 مارس 2020.



يأتي ذلك ضمن فعاليات صندوق التنمية الثقافية للحفاظ على اللغة العربية، والخط العربي، ونشر المعرفة، ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من مؤتمراته.