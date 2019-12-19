"اختراع هوميروس" ديوان جديد لـ"طارق هاشم" قريبًا

يصدر قريبا عن دار أقلام عربية للنشر والتوزيع ديوان فصحى "اختراع هوميروس"، للشاعر طارق هاشم، وذلك استعدادًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقرر انطلاقها في يناير المقبل.



يحتوي الديوان على 28 قصيدة تدور أغلبها حول ذات الشاعر وموقفه من العالم في إطار سردي، وجمع الديوان ما بين القصيدة القصيرة والطويله نسببا، وهو حاله دراميه ترصد حالات إنسانية كان لها تأثيرها المباشر على الشاعر.



طارق هاشم، شاعر وباحث في تاريخ الأغنية، صدر له خمس مجموعات شعرية والسادسة قيد النشر، وله كتاب الأغنية المصرية الجديدة مساحات مضيئة، وكتاب على الحجار سيرة الغناء سيرة المسرح، وترجمت حلقاته عن بديعة مصابني إلى الإنجليزية بواسطة الراقصه اللاتينية برسيلا ادوم لأول مرة من الصحافة.