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الثقافة

مناقشة "الحارس في حقل الشوفان" بالمركز الدولي للكتاب.. غدًا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:15 م
المركز الدولي للكتاب
المركز الدولي للكتاب
إيمان عادل
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ينظم المركز الدولي للكتاب جلسة مناقشة لرواية "الحارس في حقل الشوفان" غدا الجمعة في تمام السادسة والنصف مساءً بمقر المركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالي بوسط البلد.

الحارس في حقل الشوفان هي رواية للكاتب الأمريكي جيروم ديفيد سالينجر صَدرت عام 1951. كانت الرواية في الاصل موجهة للقراء البالغين، لكنها أصبحت ذات شعبية كبيرة بين القراء المُراهقين بسبب محاورها الرئيسية مثل اليأس والعزلة خلال مرحلة المراهقة. تُرجمت الرواية إلى أغلب لغات العالم، وبلغت مبيعاتها أكثر من 65 مليون نسخة حول العالم، ويباع حوالي 250،000 نسخة سنويا. أصبح بطل الرواية هولدن كولفيلد رمزا لتمرد المراهقة. تُعالج الرواية قضايا مُعقدة مثل الهوية والإنتماء والخسارة والعلاقات والعُزلة.

في 2005، وضعت مجلة التايم الرواية ضمن قائمتها لـ أفضل 100 رواية مكتوبة بالإنجليزية منذ العام 1923. إختارتها دار Modern Library للنشر وقرّائها ضمن أفضل 100 رواية إنجليزية في القرن العشرين. في 2003، حَلت الرواية في المرتبة الـ 15 خلال إستطلاع The Big Read الذي أجرته BBC والذي ضَم حوالي 750،000 صوت.

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