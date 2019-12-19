مندور: بيع 60 محلًا و5 صيدليات فى مزاد علنى ببدر

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم بيع 60 محلًا تجاريًا و5 صيدليات بمساحات تتراوح من 11 م2 إلى 60م 2 بعدة مناطق، لزيادة الخدمات المقدمة بالمدينة، في جلستين بمزاد علني، خلال الفترة من 24-12-2019 إلى 27-12-2019.



وأوضح أن المحال والصيدليات المطروحة للبيع هي 23 محلا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من "15 م2: 66 م2" بمنطقة القرنفل "244 عمارة" إسكان اجتماعي، وبمركز خدمات منطقة النرجس"منطقة 209 عمارات" إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى 27 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (11م2: 42م2)، بمنطقة الياسمين "299 عمارة" إسكان اجتماعي، وبالسوق رقم 5 بالنرجس، وبمركز خدمات منطقة النرجس"منطقة 209 عمارات" إسكان اجتماعي.​