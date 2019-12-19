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مصر

مندور: بيع 60 محلًا و5 صيدليات فى مزاد علنى ببدر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:15 م
عمار مندور
عمار مندور
محمد إبراهيم
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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم بيع 60 محلًا تجاريًا و5 صيدليات بمساحات تتراوح من 11 م2 إلى 60م 2 بعدة مناطق، لزيادة الخدمات المقدمة بالمدينة، في جلستين بمزاد علني، خلال الفترة من 24-12-2019 إلى 27-12-2019.

وأوضح أن المحال والصيدليات المطروحة للبيع هي 23 محلا و3 صيدليات بمساحات تتراوح من "15 م2: 66 م2" بمنطقة القرنفل "244 عمارة" إسكان اجتماعي، وبمركز خدمات منطقة النرجس"منطقة 209 عمارات" إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى 27 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (11م2: 42م2)، بمنطقة الياسمين "299 عمارة" إسكان اجتماعي، وبالسوق رقم 5 بالنرجس، وبمركز خدمات منطقة النرجس"منطقة 209 عمارات" إسكان اجتماعي.​

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