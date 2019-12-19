اللقاء الديمقراطي تسمي "نواف سلام" لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية، اليوم الخميس، تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة.



فيما سمى حزب الله اللبناني، ونائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الغرزلي، حسن دياب، لرئاسة الحكومة.



وتنطلق اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة بتكليف رئيس جديد للحكومة في لبنان، في حين تقدّم في الساعات الأخيرة اسم وزير التربية السابق حسّان دياب، على غيره من الأسماء المطروحة، مع سقوط اسم الحريري، الذي أعلن أمس الأربعاء أنه: "لن يكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة".



وقال كل من نجيب ميقاتي وتمام سلام، أنهم لن يسموا أحد خلال الاستشارات.