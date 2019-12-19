التضامن تبدأ التعريف ببرنامج "فرصة" من الفيوم

عقد برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، أولى لقاءاته التعريفية في محافظة الفيوم٬ اليوم الخميس، وذلك برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.



وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري٬ محافظ الفيوم، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأكثر فقرا٬ مشيرا إلى أن برنامج فرصة من البرامج التي ستلقى نجاحا كبيرا بالمحافظة، نظرا لطبيعة الموارد الاقتصادية المتنوعة بين الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية.



وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة مستعدة لتذليل أي عقبات تواجه عمل البرنامج وتوفير أوجه الدعم من خلال بناء الشراكات، والتعاون بين الهيئات التنفيذية والمؤسسات والجمعيات العاملة بمجال التنمية بمحافظة الفيوم.



وقال عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، أن اختيار محافظة الفيوم لتكون بداية للقاءات التعريفية جاء لما لها من طابع ريفي نشط، وأيضا وجود ٦٨ ٪ من مستفيدي برامج الدعم النقدي بالمحافظة في سن العمل من ١٩ حتى ٤٥ سنة، وتتكبد الدولة مبالغ طائلة في دعم فئات قادرة على العمل، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى تعديل سلوك المستفيدين من البرنامج من الحماية وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج.



