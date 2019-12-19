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سياسي

بركات: أصحاب متلازمة داون يعانون من التطبيق الخاطئ للدمج

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:06 م
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، غياب الثقافة المجتمعية لدى المصريين فى التعامل مع حالات متلازمة داون، مما يسبب العديد من المشكلات النفسية والمجتمعية، ليس فقط لأصحاب متلازمة داون ولكن لأسرهم أيضًا.

وأوضح أن بعض الأسر تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال من أجل التسول، إضافة إلى أن تلك الحالات لا تنجح فى الدمج، حيث إنه يطبق فى كثير من الأحيان بشكل يشعر الطفل بأنه غير سوى، نظرًا لوجوده بمفرده وسط عدد كبير من الأسوياء

وأكد بركات ضرورة تطبيق الدمج فى حالات الإعاقة الذهنية بشكل صحيح، إلى جانب توجيه حملات رسمية وشعبية للتوعية والتعريف بالأمراض الذهنية، إلى جانب تولى الدولة ملف داون والتوحد بشكل موسع وذلك لتقليل المشكلات التى تواجه الأطفال، وطالب النائب بالتوسع في المشروعات الهادفة إلى رعاية الموهوبين منهم، وتقديمهم للمجتمع للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم.

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