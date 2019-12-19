افتتاح منتدى التنمية البيئية لسيناء بجامعة قناة السويس

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة القناة تتميز بدور ريادي في مجال تنمية سيناء وإقليم قناة السويس.



وأضافت أن الجامعة تحرص دائما على تقديم حلول لمشكلات البيئة المحيطة وإجراء بحوث تطبيقية تهدف لتحقيق مصدر دخل وفرص عمل مما يعظم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وبخاصة في سيناء.



جاء ذلك خلال استقبالها اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والدكتور جمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري، والدكتور مايكل شنايدر أستاذ المياه بجامعة برلين.



جاء ذلك على هامش افتتاح منتدى التنمية البيئية لسيناء "خريطة رقمية ومستقبل اقتصادي" والذي نظمه كلية العلوم بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وشبكة العلوم والتكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ومعهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم، والدكتور إبراهيم حسين خليفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد عبد الرازق الغوابي رئيس المؤتمر، والدكتور كمال عودة غديف مقرر المؤتمر، كما حضر الاستقبال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.



حيث افتتح الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة للمنتدى، مؤكدا أن الجامعة تسعى جاهدة من خلال عقد هذا المنتدى لتحويل المشروعات والبحوث التطبيقية التي أجريت على أرض سيناء مشروعات تنفيذية تضمن مصدر دخل مستدام وتساهم أيضا في تحقيق بعض أهداف الألفية للتنمية المستدامة.



وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، عميد كلية العلوم، إلى أن المنتدى يهدف إلى بحث فرص تحويل المشروعات التطبيقية إلى مشروعات تنفيذية، كما يهدف إلى حصر لموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية في سيناء.



وأوضح أن من ضمن الأهداف هو عرض نماذج لبعض المشروعات التنموية الناجحة في سيناء وفرص واعدة لتطبيق بعض المشروعات الإنتاجية بسيناء، مؤكدا على الدور الريادي للجامعة وإمكانياتها لتعميم تكنولوجيات مبتكرة لتنمية المناطق الصحراوية المماثلة ونقلها لدول الجوار.



وأوضح الدكتور كمال عودة غديف، مقرر المؤتمر، أن المحاور تتضمن موارد المياه بالإضافة إلى الثروة المحجرية والتعدين، ويتضمن أيضا النظم البيئية والسياحة البيئية.