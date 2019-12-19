-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح منتدى التنمية البيئية لسيناء بجامعة قناة السويس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
طباعة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة القناة تتميز بدور ريادي في مجال تنمية سيناء وإقليم قناة السويس.

وأضافت أن الجامعة تحرص دائما على تقديم حلول لمشكلات البيئة المحيطة وإجراء بحوث تطبيقية تهدف لتحقيق مصدر دخل وفرص عمل مما يعظم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وبخاصة في سيناء.

جاء ذلك خلال استقبالها اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والدكتور جمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري، والدكتور مايكل شنايدر أستاذ المياه بجامعة برلين.

جاء ذلك على هامش افتتاح منتدى التنمية البيئية لسيناء "خريطة رقمية ومستقبل اقتصادي" والذي نظمه كلية العلوم بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وشبكة العلوم والتكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ومعهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم، والدكتور إبراهيم حسين خليفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد عبد الرازق الغوابي رئيس المؤتمر، والدكتور كمال عودة غديف مقرر المؤتمر، كما حضر الاستقبال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.

حيث افتتح الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة للمنتدى، مؤكدا أن الجامعة تسعى جاهدة من خلال عقد هذا المنتدى لتحويل المشروعات والبحوث التطبيقية التي أجريت على أرض سيناء مشروعات تنفيذية تضمن مصدر دخل مستدام وتساهم أيضا في تحقيق بعض أهداف الألفية للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، عميد كلية العلوم، إلى أن المنتدى يهدف إلى بحث فرص تحويل المشروعات التطبيقية إلى مشروعات تنفيذية، كما يهدف إلى حصر لموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية في سيناء.

وأوضح أن من ضمن الأهداف هو عرض نماذج لبعض المشروعات التنموية الناجحة في سيناء وفرص واعدة لتطبيق بعض المشروعات الإنتاجية بسيناء، مؤكدا على الدور الريادي للجامعة وإمكانياتها لتعميم تكنولوجيات مبتكرة لتنمية المناطق الصحراوية المماثلة ونقلها لدول الجوار.

وأوضح الدكتور كمال عودة غديف، مقرر المؤتمر، أن المحاور تتضمن موارد المياه بالإضافة إلى الثروة المحجرية والتعدين، ويتضمن أيضا النظم البيئية والسياحة البيئية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"الكونجرس" يحيل ترامب إلى المساءلة لاتهامه بإساءة استخدام السلطة

منذ حوالي 16 ساعة

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

منذ أقل من نصف ساعة

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

منذ يوم

خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

الصور

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

الرئيس نيوز

وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

السجون تفرج عن 416 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

الكنيسة: قداس عيد الميلاد المجيد يقام فى العاصمة الإدارية 6 يناير المقبل

شاب سوري يقتل فتاة رفضت الزواج منه بقنبلة يدوية

منوعات

حجب "الجائزة الكبرى" لمهرجان الكويت المسرحي

داني ألفيس يزور آثار سقارة ودهشور

اكتشاف 5 مقابر عمرها نحو ألف سنة في الصين

السياحة السعودية.. خطوات طموحة على طريق الريادة

كشكول

بـ86 بحثاً علمياً.. تنظيم المؤتمر الدولي العاشر للهندسة الإنشائية بالإسكندرية

"سوهاج الأزهرية" تجري قرعة كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

جامعة القاهرة تعيد 320 ألف جنيه لكلية الإعلام

إصابة 6 طلاب في حادثة انقلاب أتوبيس مدرسي بالمقطم

إسلام سياسي

المؤشر العالمي للفتوى ينشر حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019

"الحشاشين الجدد".. تليمة يستنجد بالشرطة التركية: "الإخوان هيغتالوني"

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض ومناقشة كتاب البورتريه لــ عصمت داوستاشي

"أوني" و"زبرجد" بنادى سينما ذوي الإحتياجات بطلعت حرب الثقافي

بيان من المثقفين لإنقاذ الشاعر رفعت سلام

"أفلام قصيرة لمناهضة العنف ضد المرأة" بمركز جسور الثقافي اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك