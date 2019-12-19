مشهور: خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب تكليل لجهود الأمن

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن خروج مصر من قائمة أكثر الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العام 2019م، وفق مؤشر الإرهاب الصادر عن مركز السلام والاقتصاد هو تكليل لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية ورصد وإحباط تحركات العناصر الإرهابية.



وأشار مشهور إلى جهود ذراعي الدولة الأمنيين، الجيش والشرطة، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية التي انتشرت في مصر منذ العام 2013، مضيفًا أن هذا التقدم يعد شهادة دولية على نجاح العملية الشاملة التي أطلقتها الدولة المصرية في فبراير 2018 في دحر قوى الإرهاب والتطرف في المحافظات الحدودية.



وأوضح النائب ضرورة الاستمرار في المواجهة الأمنية للعناصر والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، مع العمل على تحرير العقول من خلال خطاب ديني مستنير، يعيد المصريين إلى هويتهم الثقافية المعروفة.