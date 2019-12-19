-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية توعي طلاب المدارس والجامعات بأخطار تعاطي المخدرات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس والجامعات، لغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وتنظيم زيارات للمدارس والجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن.

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددًا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس أعضاء جمعية حقوق الإنسان التابعة للجنة الثقافية بالكلية ومشرفيهم، حيث تم خلال الزيارة الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلًا عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعوى الذى تقوم بتنفيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات، سعيًا لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب من الوقوع فى براثن تلك الآفة.

وخلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها التعرف على أنواع المخدرات خاصةً المستحدث منها – طرق تعاطيها - أسباب التعاطى والإدمان - تأثيرها العضوى والنفسى – كيفية تجنب الوقوع فى براثن الإدمان – القضايا الهامة التى تم ضبطها وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذى يحوى مجموعة من الصور والمجسمات التى توضح أساليب الإخفاء والتهريب.

فى نهاية الزيارة، قدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدى والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

منذ يوم

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر 82 عامًا

منذ يوم

نجلاء بدر تنفجر غضباً.. والسبب «صورتها مع عمرو دياب»

منذ يوم

خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

الصور

image description

هبه مجدي ولقاء سويدان ونجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

image description

"الدستور" تكرم الملحن عزيز الشافعي

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

محافظ الدقهلية لمسؤولين: مش لازم أنزل عشان تنضفوا الشوارع

image description

تعليم الغربية يناقش الاستعداد للامتحانات

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

كيف أنجزت مصر مشروعات الطاقة قبل موعدها بخمس سنوات؟

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

السِمنة تؤثر على تحليل دم الأطفال

نصائح للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

الرئيس نيوز

وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

السجون تفرج عن 416 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

الكنيسة: قداس عيد الميلاد المجيد يقام فى العاصمة الإدارية 6 يناير المقبل

شاب سوري يقتل فتاة رفضت الزواج منه بقنبلة يدوية

منوعات

حجب "الجائزة الكبرى" لمهرجان الكويت المسرحي

داني ألفيس يزور آثار سقارة ودهشور

اكتشاف 5 مقابر عمرها نحو ألف سنة في الصين

السياحة السعودية.. خطوات طموحة على طريق الريادة

كشكول

بـ86 بحثاً علمياً.. تنظيم المؤتمر الدولي العاشر للهندسة الإنشائية بالإسكندرية

"سوهاج الأزهرية" تجري قرعة كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

جامعة القاهرة تعيد 320 ألف جنيه لكلية الإعلام

إصابة 6 طلاب في حادثة انقلاب أتوبيس مدرسي بالمقطم

إسلام سياسي

المؤشر العالمي للفتوى ينشر حصاد فتاوى التنظيمات الإرهابية في 2019

"الحشاشين الجدد".. تليمة يستنجد بالشرطة التركية: "الإخوان هيغتالوني"

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض ومناقشة كتاب البورتريه لــ عصمت داوستاشي

"أوني" و"زبرجد" بنادى سينما ذوي الإحتياجات بطلعت حرب الثقافي

بيان من المثقفين لإنقاذ الشاعر رفعت سلام

"أفلام قصيرة لمناهضة العنف ضد المرأة" بمركز جسور الثقافي اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك