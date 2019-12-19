الداخلية توعي طلاب المدارس والجامعات بأخطار تعاطي المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس والجامعات، لغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وتنظيم زيارات للمدارس والجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن.



استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددًا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس أعضاء جمعية حقوق الإنسان التابعة للجنة الثقافية بالكلية ومشرفيهم، حيث تم خلال الزيارة الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلًا عن دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعوى الذى تقوم بتنفيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات، سعيًا لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب من الوقوع فى براثن تلك الآفة.



وخلال محاضرة ألقاها أحد القيادات الأمنية بالإدارة، تم إيضاح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات من بينها التعرف على أنواع المخدرات خاصةً المستحدث منها – طرق تعاطيها - أسباب التعاطى والإدمان - تأثيرها العضوى والنفسى – كيفية تجنب الوقوع فى براثن الإدمان – القضايا الهامة التى تم ضبطها وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة كما قام الطلاب بزيارة متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذى يحوى مجموعة من الصور والمجسمات التى توضح أساليب الإخفاء والتهريب.



فى نهاية الزيارة، قدم الزائرون الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة والتعرف على جهود أجهزة الوزارة للتصدى والحد من المواد المخدرة وحجبها عن المتعاطين وضبط القائمين على ترويجها.