وليد البطوطي: عودة السياحة البريطانية رسالة للعالم بأن مصر آمنة

قال وليد البطوطى، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن عودة السياحة البريطانية إلى مصر، يعتبر رسالة للعالم، مضيفًا: "السياحة رجعت بشكل جيد لأن سمعة مصر من الناحية الأمنية أصبحت جيدة من خلال خبراء تابعين للدول الأوربية".



وأضاف وليد البطوطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن الأسواق الانجليزية والروسية لم تتعافى بعد من الحظر على مصر، وكانوا يأتون إلى مصر ولكن بتكلفة مالية عالية، مؤكدًا أن جميع دول العالم تأتي إلي مصر لأن الأوضاع المنية في مصر قد تحسنت عن فترة ما بعد 2011 وأصبحت مصر الأن بلد الأمن والأمان.



اوضح أن هناك أسواق عند عودتها لمصر لم تجد مكانًا بسبب نفاذ المساحة والقدرة الاستعابية، متابعًا: "مصر تمتلك عامل جذب جديد وهو النوبة، والأن مصر تقدم منتجات سياحية بدرجة عالية من الكفائة في كل مصر والمبادرة التي حدثت بين الدولة والبنك المركزي تحسن السياحة بدرجة عالية، كما أن السائحين يعلقون على نظافة البلد جدًا، مؤكدًا أن هذه الثقافة مسئولية التعليم والدين.