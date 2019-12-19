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محافظات

اقتصادية قناة السويس توقع عقد تشغيل محطة دحرجة السيارات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:03 م
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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وقع المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التحالف العالمي "بولوريه -تويوتا تسوشو-إن واى كى" صباح اليوم، عقد امتياز إقامة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة سيارات ومركبات "رورو" بنظام BOT بالأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

ويأتي توقيع عقد اليوم بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمي المكون من مشغلي المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية "وتويوتا تسوشو اليابانية" ونيبون يوشن كايشا اليابانية NYK Line تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقرار المشروع واعتماده، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد وأنفاق 3 يوليو بجنوب بورسعيد نوفمبر الماضي، وذلك في ظل توجهات الدولة المصرية للعمل على تنمية المنطقة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وعن التوقيع أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه بموجب هذا العقد سيقوم التحالف باستغلال رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، حيث ستوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانئ للدول المجاورة.

وأكد على المضي قدما في تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، خاصة موانئها المحورية والمخطط لها أن تكون أكبر وأهم موانئ شرق البحر المتوسط، حيث يدرك هذا التحالف مدى قوة مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يسهم وجود هذا التحالف العالمي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بأرصفة شرق بورسعيد.

وأضاف يحيى زكي أن افتتاح الرئيس للأرصفة الجديدة خلق صورة جيدة لدى المستثمر الأجنبي في اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية في تحقيق التزاماتها الجادة تجاه المستثمرين في تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية في أقل مدة زمنية بمعايير عالمية.

من جهته أعلن التحالف أنه سيقوم باستثمار 150 مليون دولار أمريكي في المعدات والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة، والتي من شأنها توفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد هو أحد أهم موانئ شرق المتوسط، حيث يتميز بمواصفات عالمية خاصة بعد تنفيذ التوسعات الجديدة للمرحلة الأولى بالميناء، وبعد افتتاح أنفاق بورسعيد التي تعمل على ربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث تم إنشاء 5 كيلومتر أرصفة تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمق 18.5 متر، وبذلك يكون أعمق ميناء في مصر، ويكون مؤهلا لاستيعاب أحدث السفن العملاقة.

يتكون هذا التحالف العالمي من شركات عالمية متخصصة، وهم شركة "بولوريه الفرنسية" التي تعد من أهم مشغلي المحطات المتخصصة في عالم النقل البحري وإدارة المحطات وهي أول مشغل موانئ خاص في أفريقيا وتبلغ قيمتها الرأسمالية السوقية نحو 28 مليار يورو وتبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 23 مليار يورو، بالإضافة إلى 81000 موظف، وقد قامت الشركة بالتوسع في العديد من الموانئ البحرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وتدير (15) محطة حاويات في الموانئ الأفريقية حاليا إضافة إلى (11) ميناء جاف.

أما شركة "تويوتا تسوشو كوربريشيون اليابانية" والتي لها أيضا وجود قوي في أفريقيا ولها استثمارات في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة عالمية تضم أكثر من 120 دولة و1000 شركة تابعة للمجموعة ويبلغ إجمالي موظفيها 58.565.

أما عن شركة "إن واي كي اليابانية" والتي تأسست عام 1885 برأس مال قدره 1، 3 مليار دولار، فتمتلك 710 سفينة يعمل بها 35.000 موظف، ولها شبكة تواصل عالمية في 60 دولة ومنطقة.

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