ترامب ينتظر 2020 بفارغ الصبر للانتقام ورد اعتباره

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب ينتظر بلهفة عام 2020، حتى يرد له مجلس الشيوخ اعتباره، من خلال رفض قرار مجلس النواب حول محاكمته وإقالته.



وتابعت أن العام المقبل، سيشهد أيضًا حملته الانتخابية قبل انطلاق الماراثون الانتخابي في نوفمبر.



وأضافت أن عام 2020، سيعني تخلص ترامب من تحقيقات المساءلة التي كانت تجري بصفة دورية في عام 2019، وكانت تقلب الرأي العام ضده.



وأشارت إلى أن ترامب يتطلع للانتقام من الديمقراطيين، وهو ما ظهر في خطابه وقت التصويت على الإقالة عندما هاجم النائب الديمقراطي الراحل، جون دينجل، رغم أن هذا النائب كان يتمتع بشعبية كبيرة في ولاية ميشيجان التي كان يخطب فيها ترامب.