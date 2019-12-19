إعادة فتح طريق القاهرة - الإسكندرية بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي من الكليو 32 حتى الكليو 55 في الاتجاهين، بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي من الكيلو 32 حتى الكيلو 55؛ بسبب ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية.



وتهيب الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بالالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.