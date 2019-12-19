زلزال بقوة 5.5 درجة يهز شمال شرق اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته المبدئية 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان، اليوم الخميس، دون أن يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج المد العاتية "تسونامي".



ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: "إن مركز الزلزال يقع قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري على عمق حوالي 50 كيلومترًا".



وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلزال الياباني الذي يتألف من 7 درجات في أجزاء من محافظة أوموري، ولم ترد حتى اللحظة تقارير حول الخسائر الناجمة عن هذا الزلزال.