سلام وميقاتي يؤكدان لـ"عون" عدم تسمية رئيس الحكومة

قال رئيس حكومة لبنان السابق تمام سلام، اليوم الخميس، خلال لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا: "أنه لا معنى للتسمية في ظل الوضع المتردي والصعب في البلد"، حسبما نقلت فضائية لبنان "LBC".



ومن جانبه أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنّ كتلة الوسط المستقل لن تسمي أحدًا لرئاسة الحكومة.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن الاستشارات النيابية: "نحن في كتلة الوسط المستقل وضعنا معايير اختيار للرئيس المكلف، وهي قدرات هذا الشخص وحضوره وصفته التمثيلية ورغم احترامي الشخصي للجميع، لم نجد شخصًا بهذه المواصفات".



واعتبر ميقاتي أنّ كل يوم تأخير كلفته كبيرة جدا على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية وجميع اللبنانيين.