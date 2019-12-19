ضبط 2000 عبوة أدوية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بإدكو

نظمت مديرية تموين البحيرة عددا من الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات التموينية والمواصفات القياسية للسلع والمعروضات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وإدكو، وإدارة مباحث التموين ومديرية الطب البيطري.



حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 صيدليات بيطرية تعرض أدوية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وكذلك الأدوية المحظور تداولها بمركز ومدينة إدكو، حيث تم ضبط ٢٠٠٧ عبوة أدوية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية عبارة عن ٥٣٢ عبوة بإجمالي وزن ٥٣٢ كيلو مبيدات زراعية، ١٢٨٠ عبوة مبيد زراعي،١٠٠ عبوة مبيد بإجمالي وزن ٢٠ كيلو جرام زنة العبوة ٢٠٠ جرام منتهية الصلاحية،٦٠ عبوة أخرى وزن العبوة ٤٠٠ جرام بإجمالي ٢٤ كيلو جرام، ٣٤ عبوة مسحوق زراعي منتهية الصلاحية، جركن مبيد ٥ لتر منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على جميع الكميات وتحرير محضر جنح ضد المسئول عن المخزن وصاحبه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.