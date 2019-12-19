ضبط عصابة تسلق مواسير الصرف لسرقة الشقق في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عصابة سرقة المنازل ليلًا في الخانكة، عن طريق التسلق على مواسير الصرف الصحي والاستيلاء على محتويات الشقق.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض منازلهم وشققهم للسرقه ليلًا عن طريق التسلق عبر مواسير الصرف الصحي وكسر شبابيك الحمامات والمطابخ.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات عاطلان كونا فيما بينهما عصابة لسرقة المنازل والشقق ليلًا عن طريق التسلق على مواسير الصرف الصحى والدخول عبر شبابيك المطابخ والحمامات والاستيلاء على كل ما خف وزنه من أموال ومصوغات وأجهزة محمول ولابات توب.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وهما "م. ر. ع" 26 سنة، وشهرته "دبشة"، و"ي. ا. م" 20 سنة، وشهرته "كوتة" واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ والأبواب وأرشد عن المسروقات.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.