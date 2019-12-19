الحريري يغادر القصر الرئاسي بعد وصوله بدقائق

غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، القصر الرئاسي في بعبدا، بعد وصوله بفترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، حسبما نقلت قناة "LBC" اللبنانية، ونقلت القناة عن الحريري قوله: "الله يوفق الجميع وينعاد عليكم".



وتنطلق اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة بتكليف رئيس جديد للحكومة في لبنان، في حين تقدّم في الساعات الأخيرة اسم وزير التربية السابق حسّان دياب، على غيره من الأسماء المطروحة، مع سقوط اسم الحريري، الذي أعلن أمس الأربعاء أنه: "لن يكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة".



بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز" العربية.



ووصل الحريري، إلى مقر الرئاسة اللبنانية منذ قليل، للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك بعد انتهائه من اجتماع التيار صباح اليوم للوقوف على تسمية رئيس الحكومة.



وكان الحريري طلب من ميشال عون في وقت سابق تأجيل الاستشارات، لمدة خمسة عشر يومًا، فيما رفض الرئيس اللبناني وأجلها حتى اليوم، حقنًا لموجة الغضب الشعبي في الشوارع اللبنانية.