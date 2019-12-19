جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بمرور 40 عامًا على المركز الدولي للأمم المتحدة بفيينا



نظمت إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، معرضا للصور الفوتوغرافية تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشاء المركز الدولي للأمم المتحدة المقام فى العاصمة النمساوية فيينا.



وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجس أمناء الجامعة ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية، أن المعرض أقيم فى حديقه الجامعة وافتتحه الدكتور جيورج اوبرريتر نائب سفير النمسا بالقاهرة والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.



يأتى هذا المعرض في إطار دعم التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسفارة النمسا بالقاهرة ويتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى تجسد تاريخ المركز الدولي للأمم المتحدة بفيينا.



ومن المنتظر أن يستمر لمدة ١٠ أيام وذلك لاتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على أهم لوحاته وأنشطته الدولية.