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حوادث

تجديد حبس قاتل "شهيد الكرامة" بالإسماعيلية 45 يومًا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، اليوم الخميس، تجديد حبس صبي جزار المتهم بقتل "شهيد الكرامة"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي للمجني عليه.

أكدت عايدة حسن عضو هيئة الدفاع عن حق شهيد الكرامة بالإسماعيلية، أنه تم تجديد حبس المتهم "محمد. ا. ل" 45 يومًا على أن تحال القضية إلى محكمة الجنايات ويتم تحديد جلسة فور ورود تقرير الطبيب الشرعي.

وقالت إن أقوال الشهود جاءت مطابقة لشهادة زوجة القتيل، وإن المتهم بطعن المجني عليه بسكين يستخدم في أعمال الجزارة، وإن المجني كان أعزل ولا يحمل شومة أو سكين كما ادعى المتهم.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمباحث مركز الإسماعيلية، بمقتل "أحمد مصطفى الريس" مقيم بقرية أبو عطوة بدائرة المركز، بعد تلقيه طعنة في القلب لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها فور وصوله إلى المستشفى العام.

وتمكن رجال مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط المتهم "محمد.ا. ل" وشهرته "بذرة"، من مواليد مارس 2001 يعمل صبي جزار ومقيم بشارع المشروع بقرية أبو عطوة.

وترجع وقائع القضية إلى بداية نوفمبر الماضي، عندما عاد المجني عليه متعبًا بعد عناء يوم طويل في العمل وكانت زوجته تعد له العشاء، إلا أنه سمع مجموعة من الشباب يتعاطون المخدرات أسفل المنزل، وأصواتهم تتعالى بالألفاظ الخارجة فتحدث معهم أنه لا يليق بهم فعل ذلك، وأن هناك أسر وعائلات وأنه يحتاج للنوم ليواصل عمله في الصباح، إلا أن حديثه لم يروق لهم فتطاولوا عليه بالسباب وتطور الأمر مما اضطر المجني عليه للنزول محاولا إقناعهم بالابتعاد عن المنزل إلا أن أحدهم عاجله بحجر في وجهه أفقده توازنه، ليستغل الجاني الفرصة ويطعنه بسكين في القلب.

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