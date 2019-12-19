تداول 633 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 633 شاحنة بضائع و46 سيارة.



وأفادت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - بأن ميناء (سفاجا) استقبل أربع سفن هي: (أمانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس).. بينما غادرت السفينتان (الحرية 2، بوسيدون اكسبريس).



وأضاف البيان أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية "وصول وسفر" للسفينة (سينا).. بينما غادرت ميناء (الغردقة) العبارة (كوين نفرتيتي متجهة لميناء شرم الشيخ).