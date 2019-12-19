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عالم

مصري بالخارج يوقع عقد تصدير رخام مصنع الجلالة لأمريكا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
رخام
رخام
وفاء علي
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وقع كرم خليل رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" عقد تصدير رخام مصنع الجلالة لأمريكا، ويأتي ذلك في إطار متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الذي عقد في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن ذلك يعكس نجاح المؤتمر، في تحقيق هدفه الذي تمثل في طرح ومناقشة الأفكار، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، واستجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين المشاركين في المؤتمر.

وأشارت إلى حرص وزارة الهجرة على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم، والاستفادة من خبراتهم الواسعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعد جزءً من الأهداف التي حققتها النسخ السابقة للمؤتمر.

ووجه "خليل" خالص شكره للقائمين على مشروع الجلالة، مؤكدًا أن المنتج المصري يمتاز بجودة الصناعة وقلة التكلفة مقارنة بالعديد من دول العالم، ما يعد ميزة تنافسية للمنتج المصري، وأشار إلى أنه لديه ثقة كبيرة في البيئة الاستثمارية المصرية.

كما أشاد بالزيارة التي قام بها لمدينة الأثاث في دمياط بصحبة الوزيرة، مؤكدًا قدرة مدينة الأثاثات الجديدة على تقديم إضافة نوعية لسوق الأثاث العالمي.

وأوضح أن مصر تتميز عن دول كثيرة حول العالم في سهولة إجراءاتها الجمركية التي تقدمها مقارنة بدول أخرى كثيرة حول العالم، فضلًا عن سرعة إنجاز الصفقات للعملاء، كما أضاف أن جميع رجال الأعمال المصريين في الخارج لديهم ثقة كبيرة في بيئة الاستثمار المصرية.

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