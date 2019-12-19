مجهولون يطلقون النار على مسن في دمياط

أطلق مجهولون أعيرة نارية على مواطن، صباح اليوم الخميس، في محاولة لسرقة الدراجة البخارية الخاصة به على طريق زرزارة بدمياط.



تجمهر الأهالي ولاذ اللصوص بالفرار، وتم نقل المجني عليه "مصطفى مصطفى عرنسة" 51 سنة، إلى مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج إثر إصابته بطلق ناري.



وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع إطلاق الأعيرة النارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل فريق أمني لضبط الجناة.