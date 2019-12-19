ضبط 5 قضايا حيازة أسلحة وتاجري مخدرات في حملة بالفيوم

شنت إدارة البحث الجنائي بالفيوم برئاسة اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث، وإشراف اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت إعادة الانضباط للشارع الفيومي، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين.



أسفرت جهود الحملة التي شارك فيها رؤساء مباحث الأقسام والمراكز، عن ضبط 5 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر.



كما تم القبض على تاجري مخدرات بحيازتهما كميات مختلفة من الحشيش والأستروكس والحبوب المخدرة.



وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في ضبط وتنفيذ 254 حكمًا قضائيًا ما بين جنح ومستأنف وغرامات.



وفي مجال الآداب، نجحت الحملة في ضبط عدد من قضايا المعاكسات والتحرش، فضلًا عن تحرير محاضر لثلاثة مقاهي مقامة بدون تراخيص.



تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.