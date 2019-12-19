قمة رئاسية بين كوريا الجنوبية والصين الأسبوع المقبل

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، رسميا، أن الرئيس مون جيه-إن سيعقد لقاء قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل، عندما يزور الصين لإجراء محادثات ثلاثية سنوية مع الزعيمين الصيني والياباني.



وستعقَد قمة مون - شي، في 23 ديسمبر في العاصمة الصينية بكين، حيث سيناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية الكورية، وفقا للمكتب الرئاسي.



وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي، هان جونج-أون، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»: "إن "مون" و"شي" يخططان لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين وتعزيز التعاون الثنائي وإجراء تبادل متعمق لوجهات النظر حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية".



وسيزور مون مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين يومي 23 و24 ديسمبر، لحضور قمة ثلاثية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



وذكر نائب المتحدث الكوري، أن الرئيس مون يخطط أيضا لعقد اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني، يوم الاثنين.