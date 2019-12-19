العثور على جثة داخل سيارة في البحيرة

تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة داخل سيارة وبها طعنات متفرقة بالجسم، في وادي النطرون.



البداية عندما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة داخل سيارة ويوجد بها طعنات متفرقة بالجسم.



على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد رسلان رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون، لسرعة كشف غموض الواقعة.



وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد مصطفى عزمى طه محمد" 34 سنة، مقيم في العامرية بالأسكندرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة.