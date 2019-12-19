العثور على رضيعة ملقاة في شارع بالزيتون

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، على طفلة حديثة الولادة ألقاها شاب في أحد الشوارع بمنطقة الزيتون.



تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الشوارع، فانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على طفلة رضيعة ترتدي ملابسها ومغطاة ببطانية.



وبتفريغ كاميرات المراقبة، رصدت قيام شاب بتركها بجوار أحد المنازل، ولاذ بالفرار.



تم نقل الطفلة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم.