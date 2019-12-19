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عبدالمجيد تبون يؤدى اليمين رئيسا للجزائر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
عبد المجيد تبون،
عبد المجيد تبون، مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية
وكالات
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يتولى عبدالمجيد تبون، مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر، واعتبرها الحراك الشعبي "غير شرعية".

ووفقا للدستور، يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين واضعا يده على المصحف، وينص القسم على "احترام الدين الإسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة"، إضافة إلى "السعي من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، واحترام حرّيّة اختيار الشّعب".

وفور أداء اليمين "بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة" كما في الدستور، يباشر عبدالمجيد تبون «74 سنة» مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق ضد النظام.

وتولى عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور، لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

أمضى عبدالمجيد تبون، حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لعبدالعزيز بوتفليقة الذي عينه وزيرا ثم رئيسا للوزراء لفترة وجيزة، قبل أن يصبح منبوذا من النظام، ولكنه يبقى بالنسبة للحراك "ابن النظام" الحاكم في البلاد منذ الاستقلال في 1962.

وفاز تبون من الدورة الأولى بـ58.13% من الأصوات، لكن هذه النسبة بالكاد تخفي حقيقة أنه تم انتخابه بنسبة 20% فقط الناخبين المسجلين، فقد بلغت نسبة المشاركة 39.88%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بجميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.

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