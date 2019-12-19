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محافظات

محافظ المنوفية يحيل عددا من المختصين بالمحليات للنيابة الإدارية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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قرر محافظ المنوفية إحالة أخصائي المشتريات بإدارة التعاقدات المالية بالديوان العام للنيابة الإدارية، ونقله لحي شرق مدينة شبين الكوم؛ لبيعه كراسات شروط مزاد لحسابه الخاص.

كما قرر إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة الإدارية لإصدارهم الترخيص رقم 37،38 لسنة 2019 بالمخالفة رغم وجود نزاع قضائي، وكذا إحالة المختصين بمديرية الإسكان للنيابة الإدارية بأشمون لما وجد من مخالفات بعملية إنشاء السور القبلي والشرقي لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

كما قرر محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر الفرعونية إلى النيابة الإدارية بأشمون لتقصيره في العمل، وعدم إفادة وزارة الري بشأن الأوراق الخاصة باحتياج القرية إلى تخصيص قطع أراضي فضاء بإجمالي مساحة 1850 متر2.

هذا وأحال المحافظ المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للنيابة الإدارية للتراخي في إرسال قرار الإزالة الصادر ضد أحد المواطنين لاعتماده من السلطة المختصة الأعلى منذ عام 2014 بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، وكذا إحالة المختصين بالوحدة المحلية بالشهداء للنيابة الإدارية نتيجه وجود مخالفات في فحص شكوى أحد المواطنين من جزيرة الحجر.

بالإضافة إلى إحالة المختصين بمدرسة فيشا الصغرى الصناعية المشتركة للنيابة الإدارية لجمعهم مبالغ مالية من أولياء الأمور دون سند قانوني واحتفاظهم بتلك المبالغ بالمدرسة بالمخالفة للقانون، كما تم إحالة أخصائية شئون قانونية بمركز ومدينة تلا للنيابة الإدارية لمخاطبتها للسلطة المختصة مباشرة في أمور خاصة بالعمل وعدم عرضها على رئيسها المباشر وإنكار توقيعها على المذكرة واتهامها لآخر بذلك. جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

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