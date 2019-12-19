محافظ بني سويف يتفقد مشروع الكوبري العلوي بمدخل الميمون

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، سير العمل بمشروع كوبري علوي على طريق العياط - بني سويف، عند مدخل قرية الميمون مركز الواسطى، والذي كان ضمن المشروعات المتعثرة التي بدأ فيها العمل في عام 2015، ثم توقف، ومن خلال جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل تم تلافي التعثر واستئناف العمل به مرة أخرى.



وناقش محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لسير العمل بالمشروع، الذي يبلغ طوله 820 مترا يشمل المطالع والمنازل)، ويبلغ عرضه 18 مترا مكون من حارتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، ويشمل الكوبري عدد 15 كور، وطريق خدمة سطحي في اتجاه العياط - بني سويف بطول 900 متر، ووصلت نسبة التنفيذ 74%.



وأكد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروع، والذي سيسهم في حل مشكلة التكدس المروري والزحام على الطريق الزراعي ومزلقان السكة الحديد بمدخل الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة، موجها بالمتابعة المستمرة لموقف الأعمال وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن نسب التنفيذ الفعلية، حتى نهو المشروع في أقرب وقت ممكن.



وكلف محافظ بني سويف المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير الخدمة المرورية بالمنطقة باستمرار، لتوفير الحلول المرورية والإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام والتكدس المروري، خاصة في وقت الذروة.



ورافق المحافظ النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمحاسب عادل ضيف الله عبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.