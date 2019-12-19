إصابة طالب تدخل لمنع عامل من معاكسة فتاة فى سوهاج

أصيب طالب بجرح في فروة الرأس عقب اعتداء عامل عليه بالضرب لتدخل المصاب لمنع معاكسة فتاة بجوار سكن طالبات مدينة سوهاج، بدائرة مركز أخميم.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "رائد. م. س" 18 عامًا، طالب ويقيم بناحية دائرة مركز طما، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس.



وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤاله اتهم "أحمد. ش. م" 19 عامًا، عامل، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب اعتراضه على معاكسة المتهم إحدى الفتيات المارة بالشارع.



تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.