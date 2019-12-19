الهند تعتقل 100 متظاهر ضد قانون الجنسية الجديد

اعتقلت الشرطة الهندية، أكثر من 100 متظاهر في العديد من المدن، وذلك لتحديهم الحظر المفروض على المظاهرات الاحتجاجية ضد قانون "الجنسية الجديد".



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه كان من المقرر تنظيم العشرات من المظاهرات في جميع أرجاء البلاد، مع تزايد الاحتجاجات على التعديلات الجديدة على قانون الهجرة والتي ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين، شرط ألا يكونوا مسلمين، مشيرة إلى أن السلطات أوقفت خدمات الإنترنت في بعض المناطق بالعاصمة "نيودلهي"، وذلك في محاولة لمنع تنظيم المظاهرات.



يشار إلى أن القانون الذي أقره البرلمان، الأسبوع الماضي، أثار غضب السكان الذين يخشون من تدفق المهاجرين وتغير الهوية الثقافية للمنطقة، إلى جانب إثارة غضب المسلمين من الهنود.